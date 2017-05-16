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白宮稱「付錢沒用」 「勒索病毒」賺不到7萬美元
2017-05-16 10:01
美國國土安全顧問伯斯特指出，目前勒索病毒的贖金金額不到7萬美元，且付錢不一定能讓資料復原。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」近日肆虐全球，約有150個國家受害。但美國白宮指出，目前累積的贖金不但少於7萬美元（約台幣211萬），還強調「付錢不會讓你的資料復原」。
美國國土安全顧問伯斯特（Tom Bossert）在白宮例行簡報會中表示，全球約150個國家、30萬台電腦遭「WannaCry」攻擊，但目前的贖金不到7萬美元，且「還沒有發現付錢後資料能夠復原的例子」，但好消息是，遭感染電腦數量在週末已經趨緩。
當中還提到，美國聯邦系統沒有受到病毒攻擊，勒索病毒共有三種形式，但目前釋出的更新檔已能完全防範。
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