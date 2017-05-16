牧師表演水上行走神蹟 信徒目睹他被3鱷分食

2017-05-16 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕非洲辛巴威一名牧師，試圖施展水上行走來重現耶穌神蹟，孰料他卻在信徒前被3隻鱷魚吞食，被吃到只剩下衣物殘留。

據英國《每日快報》報導，目擊者表示，牧師為了展現信仰的力量，之前祈禱了整整一個星期，就是為了要模擬聖經中耶穌在暴風雨裡行走於水上的神蹟，結果牧師卻在幾分鐘內被3隻鱷魚吃掉，只剩下一雙涼鞋，牧師的內褲則飄浮在水面。

當地警消接獲緊急通報後趕到了現場，但已經太遲了。事實上鱷魚襲擊人類在辛巴威相當常見，當局正在努力減少死亡人數。辛巴威警方呼籲民眾不要隨意游泳，也不要試圖渡過暴漲的溪流。