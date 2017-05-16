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中高調談一帶一路 美代表冷淡、幾無發言

2017-05-16  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國主辦為期兩天的「一帶一路國際合作高峰論壇」週一閉幕，會議中各國互動凸顯出複雜國際關係，其中美國雖派代表參加，但幾無發言，態度冷淡。

《中央社》報導，中東歐、中亞和東南亞多派領袖層級代表出席，但美、日、澳等國家則態度低調。其中美國派出白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger），博明未在論壇開幕、高級別全體會議發言，且未出席圓桌會議，連合照都站在習近平遠處。

《法新社》報導，對於一帶一路會議，博明的發言相當「商業」，他表示美國企業能提供落實「一帶一路」項目所需的產品和服務，美國企業也做好了參與的準備。

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  • 白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）。（中央社）

    白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）。（中央社）

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