印度男夥同6友姦殺前女友 支解屍體讓野狗啃食

主嫌薩米特（Sumit Kumar）與維克斯（Vikas）已遭警方逮捕。（圖取自每日郵報）

2017-05-16 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度發生殘酷強暴殺人案，一名男子夥同友人，強暴並殺害自己的前女友，還破壞、遺棄屍體讓野狗啃食，印度警方已逮捕兩名兇嫌。

外媒報導，印度索尼伯德（Sonipat）男子薩米特（Sumit Kumar）曾多次向23歲女友求婚遭拒，還被女友甩了，因此懷恨在心。日前薩米特夥同維克斯（Vikas）等友人，綁架前女友並用鎮定劑將她迷昏，薩米特等人強暴受害人後將她殺害，還殘酷地破壞、遺棄屍體，屍體被發現時已遭流浪狗啃食。

報導指出，主嫌薩米特（Sumit Kumar）與維克斯（Vikas）已遭警方逮捕，受害人的母親希望嫌犯全都判死刑。