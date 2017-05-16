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拚試管嬰兒！51歲的她兩年內進醫院取卵19次

2017-05-16  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕高齡產婦已經很危險了，但高齡又做人工受孕的婦女更危險，不過，中國浙江省一位51歲的女性，為了想拚生第2胎，兩年內已經到醫院取卵19次，打算人工受孕，不過，至今沒有成功，她不聽醫生勸導，還要拚「做人」。

《澎湃新聞》報導，這位高齡婦女是在中國浙大婦院拚做試管嬰兒，幾乎每個月就到醫院取卵，兩年內取卵19次，醫生護士勸她不要這麼拚命，但她屢勸不聽，還告訴醫生「那怕有一颗卵子也要取」。

據報導，醫生指出，因為年齡太大，每次取出的卵子質量都不行，不是空卵就是異形卵子，無法進行體外受精，即使勉强成功，胚胎植入媽媽子宫，流產危機很高。

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  • 中國一位51歲婦女兩年內取卵19次。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者賴筱桐攝）

    中國一位51歲婦女兩年內取卵19次。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者賴筱桐攝）

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