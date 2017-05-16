南韓總統+保鑣 帥到韓媒封「青瓦台F4」

南韓總統文在寅貼身保鑣崔榮宰爆紅。（翻攝自allkpop）

2017-05-16 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕脫北者文在寅當選南韓總統，吸引國際媒體關注，但他的貼身保鑣崔榮宰（Choi Young-jae，譯音）高又帥顏值不輸韓星，更成為鎂光燈焦點，還被喻為「青瓦台F4」。

韓媒報導，36歲崔榮宰與JYP旗下男團GOT7成員同名，他已是2個女兒的爸。國際媒體稱他是繼凱文科斯納演出電影「終極保鑣」以來最帥的保鑣，搜尋網站輸入bodyguard（保鑣），就會跳出一堆關聯新聞，稱他是網紅保鑣也不為過，那怕是隨意被媒體拍到的畫面，也猶如在拍韓劇。甚至英國媒體稱之為韓國版的詹姆士龐德。

韓媒將文在寅、崔榮宰，再加上青瓦台民政首席秘書曹國（Cho Kuk，譯音），以及青瓦台秘書長任鐘皙（Im Jong-seok，譯音）組合，封為「青瓦台F4」。

南韓總統文在寅貼身保鑣崔榮宰爆紅。（翻攝自allkpop）