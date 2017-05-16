喬不攏歐洲多國 中國一帶一路峰會延一小時閉幕

中國國家主席習近平主持一帶一路高峰論壇。（法新社）

2017-05-16 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國主辦為期兩天的「一帶一路國際合作高峰論壇」昨天閉幕，與會二十九國領袖簽署聯合公報，但是，有歐盟多國代表拒絕簽署一份貿易聲明，據報導，為讓各國能夠全部簽署這份聲明，中國拚命遊說，甚至延後閉幕時間一小時，但還是有多國拒簽，讓中國頗為難堪。

綜合媒體報導，包括法國、德國、英國、葡萄牙，以及愛沙尼亞，甚至是早前與中國大陸表達友好的希臘，都表明不願意簽署會議中與貿易相關的文件，歐洲一名外交官表示，歐盟成員國不願簽署這份聲明文件，是因該文件並未充分解決歐洲對公共採購透明度、以及社會和環保標準方面的疑慮，而且，中國在上週才把這份聲明文件交給各國協商人員，並告知不可能再修改。

這急壞了超愛面子的中國，相關人員拚命在最後遊說，不過，最後還是沒有辦法讓這些國代表簽署，在延後一小時後，峰會閉幕。