勒索病毒是俄國幹的？ 普廷反駁：病毒來自美國

近來各界質疑病毒網攻事件是由俄國駭客主導，但俄國總統普廷昨天反駁說，其實病毒的來源就是來自美國國安局。（路透）

2017-05-16 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）疫情持續延燒，至少造成全球逾150國、逾20萬台電腦受感染。有外媒報導指出，近來各界質疑網攻事件是由俄國駭客主導，但俄國總統普廷昨天反駁說，其實病毒的來源就是來自美國國安局。

綜合外媒報導，昨天前往中國參加一帶一路高峰會的普廷說，這次勒索病毒攻擊跟俄國一點關係都沒有，病毒的來源就像微軟高層說的，其實是來自於美國的情報機構，也就是美國國安局，這件事跟俄國毫無關係。

微軟公司總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）14日在部落格上張貼文章，宣稱是美國國安局（NSA）開發出此次病毒的程式碼，但這項駭客武器卻外洩了。美國總統川普昨天也已下令國土安全顧問博斯特（Tom Bossert）召開緊急會議，聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）也已著手追查發動攻擊的駭客身分。