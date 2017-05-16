殺人鯨狂襲大白鯊 只愛牠這個器官

殺人鯨。（取自網路）

2017-05-16 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕南非近半個月發現3條大白鯊死亡，兇手竟是殺人鯨，專家認為殺人鯨的其他食物因污染或氣候轉變而減少，令牠們改為獵食大白鯊，而殺人鯨沒有吃掉鯊魚的屍身，而只對牠的肝臟感興趣。

英國《每日鏡報》報導，南非生物學家湯納指出，殺人鯨襲擊大白鯊的情形，在南非未發生過，半個月內在觀鯊熱點杭斯拜（Gansbaai）有3條大白鯊因此喪命，更是罕見，

殺人鯨會群體出動獵食，每天可狼吞200公斤食物。2條殺人鯨會咬住大白鯊胸鰭，再撕開牠以取得肝臟，鯊魚的肝可重逾60公斤，而且有豐富的有機化合物，對殺人鯨來說是很不錯的食物來源。