川普提FBI局長人選 民主黨支持有條件

2017-05-16 03:28

〔中央社〕美國總統川普在突然將聯邦調查局局長柯米革職後，今天加緊物色新局長人選，但民主黨籍國會議員揚言，除非任命特別檢察官調查川普競選團隊與俄羅斯的關係，否則將予以阻撓。

川普已表示，將迅速物色取代柯米（James Comey）接任聯調局長的人選，而柯米突遭開革已使川普被控，企圖阻撓聯調局調查他的競選團隊是否曾與俄國串謀以影響去年11月總統大選結果。

美國媒體所猜測的新任聯調局長人選，共有10多名。

川普週末期間說：「這些人選幾乎全部都很知名，他們基本上一生都在接受檢驗。他們是很有知名度，備受敬重且有真才實學的人。」

這些人包括現任代理局長麥凱比（Andrew McCabe）、共和黨籍資深參議員柯寧（John Cornyn）、紐約法官賈西亞（Michael Garcia）和前司法部官員費雪（Alice Fisher）等。

川普的提名人選必須先出席參院相關小組的聽證會，然後再交由參院全體會議表決。

但共和黨籍議員已針對表決提出條件，即由司法部任命1位特別檢察官來調查俄國涉嫌介入美國大選及其是否與川普團隊共謀。