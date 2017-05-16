缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
2017-05-16 01:47
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國被許多國家奉為政經的世界中心，但美國人其實相當沒有國際觀。根據民調機構「Morning Consult」的最新調查，美國人約有3分之2的民眾，不知道北韓在地圖上的正確位置。
《紐約時報》委托「Morning Consult」進行民調，調查於4月27日至29日之間進行，對象是1,746名美國成年民眾。
民調顯示，僅管川普與金正恩間互相叫囂，美朝衝突一觸即發，但有64%的民眾卻無法指出北韓在地圖上的正確位置。
另外，民調也指出，美國民眾中有26%從未出國，有43%有出國經驗；有34%的民眾表示，不知道韓國人的祖先有誰。
無獨有偶，根據2006年的一項調查，有6分之1的美國成人無法指出伊拉克的地圖位置，其中有75%找不到伊朗和以色列。
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