爆炸灼傷 美男子靠iPhone語音助理救命
2017-05-16 00:30
〔中央社〕美國新罕布什爾州男子鮑契爾造訪母親的閒置別墅時發生爆炸嚴重灼傷，無法撥手機求救，但他利用蘋果iPhone手機語音助理Siri撥打911求救，幸運保住一命。
鮑契爾（Christopher Beaucher）告訴WMUR-TV電視台，他於5月1日造訪位於威爾莫特鎮（Wilmot）的母親閒置別墅查看，見到某些疑點後住入屋內，他一打開電燈開關就發生爆炸。
鮑契爾說，「整個房子都著火了，當我在屋內時，爆炸導致部分屋頂塌陷，我搞不清楚自己身在何處。」
鮑契爾的顏面和雙手嚴重灼傷，他抓住手機，但因受傷無法撥打。鮑契爾說，認為自己很快就會休克的他，設法要求iPhone的語音助理Siri撥打911求救。
鮑契爾正在接受治療，但他表示，希望能重返廚師工作崗位並照料自己的農場。他說：「能保住性命，我非常、非常幸運。」
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