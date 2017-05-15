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法國新總理 共和黨菲利佩上任
2017-05-15 23:25
法國新總理菲利佩與卸任的總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）進行交接儀式。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就職後，今日宣布中間偏右派，共和黨菲利佩（Edouard Philippe）為法國新總理。
綜合外電報導，馬克宏剛結束與德國總理梅克爾的會面，回國後隨即任命菲利佩為總理。46歲的菲利佩是法國港口城巿勒阿弗爾（Le Havre）巿長暨國會議員，也是馬克宏的大學校友，更是與共和黨大老前總理居貝（Alain Juppe）相當親近。
馬克宏此舉可視為拉攏法國右派，為其主張的中間路線所鋪路。面對下個月的國會大選，成立短短1年的「前進黨」勢必在國會取得多數，並且得到中間偏右派的支持，馬克宏才有望順利進行經濟改革。
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