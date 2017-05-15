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中國一帶一路貿易聲明 歐洲多國拒簽署

一名外交官表示，歐洲多國拒絕簽署「一帶一路」高峰論壇的一項貿易聲明，打擊了極力爭取國際支持的北京。（路透）

2017-05-15  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國於14、15日在北京舉行「一帶一路國際合作高峰論壇」，多國領袖及代表團出席與會，一名外交官表示，歐洲多國拒絕簽署「一帶一路」高峰論壇的一項貿易聲明，打擊了極力爭取國際支持的北京。

《法新社》報導，中國國家主席習近平週一（15日）向近30位國家領導人介紹中國的「新絲綢之路」計畫：這是一個龐大的基礎設施項目，旨在恢復亞洲到歐洲、非洲的古代陸上和海上貿易路線。習近平也宣布，中國將在2019年舉行第2屆「一帶一路」高峰論壇。

為期2天的高峰論壇在週一下午閉幕，傍晚發表各國領袖簽署的公報、涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿，為會議劃下句點。

但一名不願具名的外交官說，歐洲幾個歐盟國家，法國、德國、愛沙尼亞、希臘、葡萄牙和英國，都表示不會簽署一項貿易聲明文件。外交官說，歐盟國家認為，這份聲明文件沒有充分解決歐洲對公共採購透明度和社會環境標準方面的疑慮。

根據外交官指出，中國在上週才向交給協商人員這份聲明文件，並告知不可能再修改。

根據《路透》報導，中國「一帶一路」高峰論壇公報稱，全球經濟依然面臨挑戰，將努力促進在WTO框架範圍內的開放型多邊貿易體系；公報並重申在公平競爭基礎上擴大貿易和投資的重要性，歡迎和支持一帶一路加強亞歐互聯互通的倡議。

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  • 為期2天的高峰論壇在週一下午閉幕，傍晚發表各國領袖簽署的公報、涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿，為會議劃下句點。（美聯社）

    為期2天的高峰論壇在週一下午閉幕，傍晚發表各國領袖簽署的公報、涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿，為會議劃下句點。（美聯社）

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