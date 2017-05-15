美前情報首長：美政治制度遭內外夾擊

2017-05-15 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國前情報首長今天接受專訪，批評美國的政治制度被俄羅斯從外部攻擊之外，總統川普更從內部夾擊，並呼籲聯邦政府的部門加強監督，挽救美國開國元勛們創立的政治制度。

前國家情報首長克萊伯（James Clapper）接受《CNN》專訪表示，美國政府機構不但受到外來的攻擊 ，如俄羅斯干預美國選舉制度，也遭受內部的攻擊。被問到內部攻擊是否指總統川普，佩答則回答：「沒錯」。他更呼籲聯邦政府的其他部門加強對其行政部門的監督，互相制衡的三權分立政府是開國元勛們的智慧結晶，目前因為遭受夾擊而正在侵蝕當中。

川普日前開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）後，風波不斷延燒。近日川普又在專訪中承認，開除柯米與俄羅斯介入調查有關，引發不少爭議。