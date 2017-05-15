世越號船內搜尋 連2天發現疑似失蹤者遺骨

南韓當局週一（15日）表示，當天發現12塊疑似失蹤者遺骨。這已是搜查單位連續2天發現疑似遺骨。（美聯社）

2017-05-15 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府正在打撈上岸的「世越號」尋找失蹤者遺骸，當局週一（15日）表示，當天發現12塊疑似失蹤者遺骨。這已是搜查單位連續2天發現疑似遺骨。

《韓聯社》報導，南韓海洋水產部「世越號」現場處理本部15日表示，當天在「世越號」的右舷處發現12塊疑似失蹤者遺骨。

該單位14日在搜尋此處時，也發現3塊疑似失蹤者遺骨，及20塊疑似豬骨的骨頭，計畫將遺骨送至南韓國立科學搜查研究院總部進行鑑定。

「世越號」於2014年4月16日沉沒，造成295人遇難，南韓當局在同年10月28日最後一次發現遺體。目前仍有9人下落不明。