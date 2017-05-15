壽星生日到公園玩沙 竟意外挖到2克拉「棕鑽」

維多利亞僅花10分鐘就挖到這棵棕鑽，鑑識人員表示不論色澤還是質地都非常的純淨。（圖擷自whnt）

2017-05-15 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名25歲壽星維多利亞（Victoria Brodski）生日當天與家人一同前往阿肯色州鑽石坑國家公園慶生，當時維多利亞在公園沙地上隨意挖寶，沒想到真的讓她尋獲一顆2.65克拉的「棕鑽」，還是今年第2大在園內被找到的鑽石。

綜合外媒報導，25歲的維多利亞本月6日與家人一同到阿肯色州鑽石坑國家公園慶生，到達後沒多久她便開始在沙地上尋寶，沒想到這個一時興起的念頭竟成功讓她挖到2.65克拉的棕色鑽石，連公園鑑定處的人員都大為驚訝。

這顆一開始僅被維多利亞視作「漂亮玻璃」的棕鑽，經鑑定後確認內、外皆無雜質，且外表圓潤光滑，色澤如同蜂蜜。

在6日當天，阿肯色州鑽石坑國家公園一共發現了3顆鑽石，而維多利亞手上的是今年在園內發現第2大的鑽石，目前她打算將鑽石售出，所得將會與家人平分。