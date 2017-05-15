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情侶校園內擁抱 遭「自律委員會」學生暴打
2017-05-15 18:01
〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省的濱州學院近日發生暴力事件，有名男子在校園內被女朋友抱了一下，結果校方「自律委員會」的學生人員看到後上前制止，進而爆發了肢體衝突，共7、8人展開圍毆，男子被打得滿身是傷，只好報警處理。
綜合中國媒體報導，被打的王姓男子表示，在12日晚上，他和武姓女友在校園內散步，途中女友抱了他一下，正好被「自律委員會」看到，「自律委員會」隨後要他們出示身分進行登記，但他們拒絕，表示不是本校學生，結果「自律委員會」人員卻要求他們證明不是本校學生，過程中就發生了肢體衝突。
王男遭到對方約7、8人圍毆，導致他的左手臂、雙腳膝蓋擦傷，眼鏡更被摔壞，手錶還不見了，趕緊報警處理。
「自律委員會」的學生表示，當晚在巡察時發現武女對王男有擁抱行為，按照學校規定要求他們登記，結果這對情侶表示不是本校學生，所以便要求他們證明其身分後就可以離開，但他們仍拒絕，期間情緒有點激動，才發生了衝突。
濱州學院表示，此事發生後，校方高度重視，積極調查事件經過，也對涉案學生進行了批評教育，給予了3位同學警告、嚴重警告、記過等不同程度的處分。
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