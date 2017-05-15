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北韓成功試射新飛彈 專家示警再1年就不妙
2017-05-15 17:43
專長火箭的美國航太科學家席林表示，北韓14日成功試射飛彈，顯示出前所未見的性能。他認為，這代表北韓再花1年的時間，就可以擁有洲際飛彈，而不是原本外界預期的5年。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓14日清晨發射一枚飛彈，當局稱是中遠程地對地飛彈「火星12」，試射是測試核彈頭搭載能力。美國專家指出，這代表北韓只需要再1年左右，就可以發展出成熟的洲際彈道飛彈技術。
《華盛頓郵報》報導，專長火箭的美國航太科學家席林（John Schilling）表示，北韓14日成功試射飛彈，顯示出前所未見的性能。他認為，這代表北韓再花1年的時間，就可以擁有洲際飛彈，而不是原本外界預期的5年。
席林說，這起試射只表明了北韓的飛彈或許有能力打到關島美軍基地。他在專門報導北韓的網站「38 North」撰文指出，「更重要的是，那可能代表他們洲際飛彈研發工作的重大進展」。
美國加州詹姆斯馬丁核不擴散研究中心的哈納姆（Melissa Hanham）說，北韓試射的是一種液態火箭，但仍然使用高能燃料，所以射程較長。她說，這是北韓目前展現的最長射程的中長程導彈飛彈，很可能是洲際飛彈的一部分。
憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）全球安全計畫共同主管萊特（David Wright）說，北韓此次試射飛彈，清楚地告訴我們，他們有幾個不同的飛彈研發計畫。
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