杜特蒂用人94狂 性感女團長入閣任PCO副主任
2017-05-15 18:49
菲律賓總統杜特蒂（右）任命競選期間幫他站台的性感女團團長尤遜進入內閣擔任PCO副主任。（圖擷自Mocha Uson臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂8日宣布任命性感女團「摩卡女郎」（Mocha Girls）的團長尤遜（Mocha Uson）擔任總統府通訊辦公室（PCO）副主任，尤遜未來將透過社群媒體，向全國民眾宣傳總統政績及成就。
綜合外媒報導，「摩卡女郎」為菲律賓娛樂圈內知名女團，去年總統大選時，尤遜帶領團員，在有著500萬粉絲追隨的臉書專頁中，幫杜特蒂拉票，還在選前之夜賣力替他站台。杜特蒂最後以壓倒性的勝利入主馬拉坎南宮，並多次試圖提拔尤遜，但都因輿論壓力暫緩。
此次尤遜確定進入內閣，每月薪水外加多項津貼，預估可達新台幣10萬元。
菲律賓並非史上頭一次讓演藝人員入主內閣，但因尤遜「摩卡女郎」性感撩人的形象及不時張貼指導「閨房情趣」的影片而受到諸多抨擊。
外界對於尤遜擔任PCO副主任都抱持疑慮，並認為她很有可能散佈更多的假新聞，希望杜特蒂能推舉其他更能勝任的人選。
但杜特蒂則表示當初「摩卡女郎」無條件信任、支持他，現在輪到他報恩了，再次顯現他打造絕對忠誠團隊及「內舉不避親」的用人哲學。
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