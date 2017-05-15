最棒morning call體驗 日本推出「漁夫」叫你起床！

日本推出漁夫叫人起床的服務，獲得好評。（圖擷自YouTube）

2017-05-15 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕飯店Morning call服務不稀奇，最近日本漁業推出由「漁夫」幫忙叫人起床的服務，剛工作完的漁夫會用超宏亮聲音叫你起床，還能獲得漁夫工作照片，甚至收到時令海產，許多人大讚日本果然無極限！

《日本集合》網站指出，日本漁業相關團體最近推出「FISHERMAN CALL」活動，民眾可透過手機輸入想要起床的時間，隔天指定漁夫會親自打電話叫人起床。「FISHERMAN CALL」活動的漁夫，都是日本宮城縣石卷市的漁業人士，他們早在凌晨2點就已經上工，許多人在清晨6點時已完成當天工作，因此民眾接到電話時，能夠聽到漁夫超宏亮聲音。

此外，民眾還可以與漁夫閒聊，主辦方希望從中引起民眾對漁業的興趣，讓更多人認識漁業，進一步吸引更多有興趣民眾加入漁業。民眾不只能收到漁夫傳來的工作照片，幸運的人還能獲得時令海產。

網站指出，民眾可以自己選擇想被哪位漁夫喚醒，目前已有5名漁夫參與活動，此活動將在本月底截止。

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