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川普看誰都不爽！ 傳將對白宮幕僚「大換血」

川普傳出將對白宮幕僚大換血。（美聯社）

2017-05-15  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕川普日前砍掉聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）後，最近又傳出他對身邊幕僚也極度不滿，包括白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、首席策士巴農（Steve Bannnon）、顧問麥甘（Don McGahn）、發言人史派瑟（Sean Spicer）等人都在「換血名單」上。

美國《Axios》引述消息人士報導，川普對不少白宮幕僚感到憤怒，其中一名知情人士透露，「他（川普）感到沮喪，對大家感到生氣。」

報導提到，川普會與友人交換意見，友人認為幕僚不知道如何幫助川普，川普民調不斷下滑，但白宮卻不斷有人爆料，川普的友人建議他乾脆大換血。

該知情人士表示，「他（川普）沒什麼好失去的，大家建議他大換血，現在問題是要換得多大膽，我不知道他是否知道答案。」若川普真的換血，最內層的白宮幕僚將縮小為川普家族成員，例如伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）等，但他們的經歷太少。

另外，報導認為，川普本週將首次海外出訪，屆時白宮內鬥可能減緩，爆料也會暫停，屆時白宮會變得較為清靜。

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