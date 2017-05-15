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剛果伊波拉病毒3死 又有17起疑似病例

世界衛生組織指出，在剛果民主共和國北部偏遠地區，目前共有3人因伊波拉病死亡，還有其他17起疑似病例正在檢查中。（歐新社）

2017-05-15  15:37

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織指出，在剛果民主共和國北部偏遠地區，目前共3人因伊波拉病毒死亡，還有其他17起疑似病例正在檢查中。

據《CNN》報導，第一宗病例是45歲的男子，病發於4月22日，將男子帶到醫院的計程車司機，以及照顧男子的人，後來也都感染伊波拉並且死亡。

世衛組織衛生官員正在調查其他17起疑似病例，估計有125人與這波伊波拉病毒感染有關，因此世衛呼籲，剛果民眾如果有發燒或其他症狀，請立刻去看醫生。

罹患伊波拉病毒後，病患在2至21天內，會有發燒、頭痛、肌肉疼痛、疲勞、腹瀉、嘔吐、腹痛、出血等症狀出現。

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