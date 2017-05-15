山口組發「居酒屋禁令」 成員改拿菜刀學料理！

日本山口組傳發出居酒屋禁止令，成員只好在家喝酒。圖「山口組」分裂出的「任俠團體山口組」代表織田絆誠。（圖擷自日刊ゲンダイ）

2017-05-15 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本百年歷史的黑幫「山口組」前年傳出鬧分裂，最近也新成立「任俠團體山口組」，為了避免衝突擴大，最近神戶山口組老大發出「居酒屋禁止令」，規定成員只能在家喝酒，不得上居酒屋喝酒，成員只好改拿起菜刀學做料理！

日本《livedoornews》報導，山口組前年傳出分裂，近年頻傳嚴重內鬥，為了避免衝突再發生，最近傳出神戶山口組的老大去年11月發出「居酒屋禁止令」，禁止組員私下去鬧區的居酒屋，若有需求應經由上層同意。

報導引述黑幫動向雜誌《實話文件》（今年3月已停刊）指出，會發出這項禁令，是因為去年10月發生組織幹部因酒時衝突被毆打致死，後續發生多起衝突，且處理起來很燒錢，也迫使警察監視更嚴謹，因此發出禁令避免爭端。

《實話文件》編輯小林俊之透露，最近許多成員改在家喝酒，新進成員為了出風頭，只好放下砍人的刀子，改拿菜刀學起做菜，藉由學料理才能獲得重用，也代表時代正在改變。