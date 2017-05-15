| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄新建大樓火警 8工人受困 3人獲救 （影音）豬哥亮靈堂布置中 將設追思會所供哀悼 開賓士跑車到蘇花公路 駕駛不見疑跳崖 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

誓言為爸爸報仇！ 賓拉登之子呼籲再恐攻美國

哈姆薩再次呼籲攻擊美國。（圖擷自太陽報）

2017-05-15  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕為父報仇！恐怖組織開打（Al Qaeda）已故領導人賓拉登（Osama bin Laden）兒子哈姆薩賓拉登（Hamza bin Laden）最近拍攝影片，再度呼籲進行孤狼行動，建議極端主義者襲擊美國等西方國家，誓言為已故父親報仇。

綜合外媒報導，哈姆薩最近當地時間13日發表約10分鐘影片，內容呈現全球民眾對恐攻的反應，包括去年12月俄羅斯駐土國大使在美術館遭槍殺等事件畫面。哈姆薩在片中配音，並提到未來將啟動「孤狼行動」（lone-wolf operations）。

哈姆薩呼籲極端主義者襲擊美國等西方國家，當中包括猶太人、美國人、俄羅斯人和北約成員等，並提供教戰守則，提醒攻擊前應提高警覺、避免引起注意。哈姆薩強調，「我們會繼續瞄準你們！直到你們從阿拉伯半島和伊斯蘭教的地區撤軍。」

報導指出，哈姆薩現年為28歲，他在2011賓拉登被擊斃時成功逃走，2015年也曾發表類似影片，當時他同樣呼籲進行攻擊，今年1月他被美國國務院列為「將對美國造成威脅的恐怖份子之一」。

影片釋出後引起各界關注，國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE Intelligence Group）主任卡茲（Rita Katz）認為，這段影片可能是開打組織與伊斯蘭國（IS）拆夥後，再度支持者的手段。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奧薩瑪賓拉登 恐攻 賓拉登 開打組織
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：誓言為爸爸報仇！ 賓拉登之子呼籲再恐攻美國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.