誓言為爸爸報仇！ 賓拉登之子呼籲再恐攻美國
2017-05-15 14:43
哈姆薩再次呼籲攻擊美國。（圖擷自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕為父報仇！恐怖組織開打（Al Qaeda）已故領導人賓拉登（Osama bin Laden）兒子哈姆薩賓拉登（Hamza bin Laden）最近拍攝影片，再度呼籲進行孤狼行動，建議極端主義者襲擊美國等西方國家，誓言為已故父親報仇。
綜合外媒報導，哈姆薩最近當地時間13日發表約10分鐘影片，內容呈現全球民眾對恐攻的反應，包括去年12月俄羅斯駐土國大使在美術館遭槍殺等事件畫面。哈姆薩在片中配音，並提到未來將啟動「孤狼行動」（lone-wolf operations）。
哈姆薩呼籲極端主義者襲擊美國等西方國家，當中包括猶太人、美國人、俄羅斯人和北約成員等，並提供教戰守則，提醒攻擊前應提高警覺、避免引起注意。哈姆薩強調，「我們會繼續瞄準你們！直到你們從阿拉伯半島和伊斯蘭教的地區撤軍。」
報導指出，哈姆薩現年為28歲，他在2011賓拉登被擊斃時成功逃走，2015年也曾發表類似影片，當時他同樣呼籲進行攻擊，今年1月他被美國國務院列為「將對美國造成威脅的恐怖份子之一」。
影片釋出後引起各界關注，國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE Intelligence Group）主任卡茲（Rita Katz）認為，這段影片可能是開打組織與伊斯蘭國（IS）拆夥後，再度支持者的手段。
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