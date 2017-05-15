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101歲阿公玩高空跳傘 刷新世界紀錄！

海斯以高齡101歲零38天，玩高空跳傘，創下新紀錄。（美聯社）

2017-05-15  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國二戰老兵海斯（Verdun Hayes），昨於兒孫陪同下，以高齡101歲又38天，刷新高空跳傘的世界紀錄！

綜合媒體報導，海斯昨與74歲兒子、50歲孫子、21歲曾孫女、16歲曾孫等10人，一同前往德文郡一座機場，搭機從1萬5000英呎高空一躍而下。

成功著陸、完成挑戰的海斯表示，這超好玩的！而且他從90歲起，一直很想嘗試高空跳傘，不過，直到太太去世，才下定決心要擊敗2013年，以101歲零3天創下新紀錄的乾德厚（Armand Gendreau）。

報導指出，海斯在二戰時期，曾參與過諾曼第登陸，建功獲頒勳章，英勇的他，去年已在教練陪同下，首次嘗試雙人跳傘，玩出樂趣，今年又再跳一次，順便替軍人募款，至今已募得1600英鎊（約新台幣6萬2010元）。

海斯跳傘前。（美聯社）

海斯與教練成功著陸。（美聯社）

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