浪漫婚禮上唸誓詞 新郎竟呼新娘巴掌...

2017-05-15 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕近日國外網站流傳一段影片。一場溫馨的戶外婚禮上，挽著新娘的新郎，正深情款款地，在牧師的導引下，唸出結婚誓詞，不料，下1秒新郎突賞新娘一巴掌，嚇壞現場所有人！

英國《每日郵報》報導，原來是有隻蜜蜂在新娘的臉龐嗡嗡飛，新郎一時情急之下，只好冒著「被岳父打」的風險，舉手揮向新娘。

新郎打完一臉尷尬地傻笑，不知如何是好，牧師趕緊跳出來緩頰，「剛剛有隻蜜蜂」，新娘也說，「我寧可被打，也不要被螫」，現場瞬間爆出如雷笑聲。

網友表示，「多可愛的畫面，可惜蜜蜂攪局」、「希望他婚後不會打老婆」、「新娘應該要打回去」、「這將是新人與親友們，一輩子共同的回憶！」