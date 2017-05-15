| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂逃逸 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道

日本陸上自衛隊一架LR-2聯絡偵察機，機上共有4名機組人員，於今日中午11時50分，疑似墜落於北海道。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-05-15  13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊一架LR-2聯絡偵察機，於今日中午11時50分在北海道函館機場附近飛行時失去聯絡，機上共有4名機組人員，疑似已經墜機。

綜合日媒報導，該架飛機可除了可進行偵查之外，還能擔任運輸緊急傷患的任務，今日就是接到運輸傷患的要求才會起飛。但LR-2聯絡偵察機卻在雷達上失去蹤影，有可能墜落於北海道南部的厚澤部町。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜機 日本 空難 自衛隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.