日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道

日本陸上自衛隊一架LR-2聯絡偵察機，機上共有4名機組人員，於今日中午11時50分，疑似墜落於北海道。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-05-15 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊一架LR-2聯絡偵察機，於今日中午11時50分在北海道函館機場附近飛行時失去聯絡，機上共有4名機組人員，疑似已經墜機。

綜合日媒報導，該架飛機可除了可進行偵查之外，還能擔任運輸緊急傷患的任務，今日就是接到運輸傷患的要求才會起飛。但LR-2聯絡偵察機卻在雷達上失去蹤影，有可能墜落於北海道南部的厚澤部町。