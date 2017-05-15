蛋糕放哪喬不攏 一家四口被捷藍航空趕下機
2017-05-15 13:59
〔即時新聞／綜合報導〕惡劣！美國1名男子柏克（Cameron Burke）一家四口，日前搭乘捷藍航空（JetBlue）時，因奶油蛋糕置放問題，被空服員與航警趕下飛機。
《華盛頓郵報》報導，事件發生於3日，住在紐澤西州的柏克為慶祝老婆明塔（Minta）生日，一家子帶了蛋糕，坐上編號611、飛往拉斯維加斯的班機。
柏克表示，登機時，他把裝有蛋糕的手提行李，放在上方的置物櫃，一名空服員見狀，要求移到另一櫃子後，又要求挪到前方位子下方，兩次他都照做，卻被另名空服員認為不符規定，遂回了一句，「小姐，你喝醉了嗎？」結果對方突然暴走，叫來航警，包含他們在內的所有乘客，通通下機重新登記。
柏克指出，他的女兒被嚇到，兒子還哭出來，航警也說，「你沒做錯事，但航空公司要求下機，我們只好配合」，他質疑，「就為了一個蛋糕？」不過，柏克一家人最後仍乖乖下機，辦理退票後，隔天改搭聯合航空前往賭城。
航空公司發言人（Doug McGraw）表示，因為這位乘客情緒激動，大聲咒罵組員，質疑空服員的專業，又難以溝通，才把他們趕下機。對此，柏克予以否認，建議應開除該名未具服務精神的空服員，並認真訓練員工，杜絕相同的情況再度發生。
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