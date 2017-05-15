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北韓稱飛彈可攜核彈頭 南韓：有待確認

北韓官方媒體表示，14日試射一枚中長程新型「火箭」，型號為「火星12號」，飛行約787公里後，落入日本海。（圖擷取自勞動新聞）

2017-05-15  13:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體表示，14日試射一枚中長程新型「火箭」，型號為「火星12號」，飛行約787公里後，落入日本海。南韓國防部表示，北韓所稱的技術，尚有待進一步確認。

北韓《朝鮮中央通訊社》（簡稱朝中社）報導，在北韓領導人金正恩的指導下，14日清晨試射「火星12號」（Hwasong-12），最高高度達2111.5公里，飛行787公里，精準落入公海上的目標地點。《朝中社》指出，這次飛彈試射目的是為了增加可攜核彈頭的導彈數目。

據《韓聯社》報導，南韓國防部發言人文尚均表示，北韓聲稱的技術，需要進一步確認。文尚均說，北韓採用該技術的可能性較低，南韓政府將與美、日共享北韓試射飛彈的相關訊息。

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  • 在北韓領導人金正恩的指導下，北韓14日清晨試射「火星12號」。（圖擷取自勞動新聞）

    在北韓領導人金正恩的指導下，北韓14日清晨試射「火星12號」。（圖擷取自勞動新聞）

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