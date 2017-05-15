| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂逃逸 金馬獎頒特別獎 豬哥亮資格符合「傑出成就」 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

生日大餐花54萬 網友：我2年的薪水

這間餐廳是位於吉隆坡城中城馬石油第3大樓的「Marini’s On 57」，是一家著名高級義大利餐廳和酒吧。（圖擷取自臉書）

2017-05-15  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕最近馬來西亞網友瘋傳一張餐廳的帳單，一頓晚餐花費高達7.8萬令吉（約54萬台幣），網友驚呼這是2年的收入。

據馬來西亞《中國報》報導，帳單上最貴的項目是1支1998年的法國瑪歌酒莊紅葡萄酒（Chateau Margaux），價值1萬8000令吉（約12萬台幣）。另外還有1支2005年的法國柏菲酒庄紅葡萄酒要價1萬5488令吉（約新台幣10萬元）、2支路易王妃水晶香檳要價7776令吉（約新台幣5萬元），和每份貝魯迦鱘魚子醬要價2000令吉（約新台幣1萬元）。

報導提到，這次晚餐共有12人享用，慶祝其中一人23歲生日，平均每人消費6539令吉（約新台幣4萬5000元）。這間餐廳是位於吉隆坡城中城馬石油第3大樓的「Marini’s On 57」，是一家著名高級義大利餐廳和酒吧。

大馬名廚拿督旺師傅（Chef Wan）表示，只要努力工作賺錢就能吃了，勸大家不要大驚小怪，「我們這些窮人不必去理會有錢人花多少吃吃喝喝啦，他們有能力嘛，我們窮人不習慣當然就會嚇一跳。」

廣告
  • 最近馬來西亞網路瘋傳一張餐廳的帳單，一頓晚餐花費高達7.8萬令吉（約54萬台幣）。（圖擷取自臉書）

    最近馬來西亞網路瘋傳一張餐廳的帳單，一頓晚餐花費高達7.8萬令吉（約54萬台幣）。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天價 奢侈 帳單 馬來西亞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：生日大餐花54萬 網友：我2年的薪水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.