生日大餐花54萬 網友：我2年的薪水

這間餐廳是位於吉隆坡城中城馬石油第3大樓的「Marini’s On 57」，是一家著名高級義大利餐廳和酒吧。（圖擷取自臉書）

2017-05-15 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕最近馬來西亞網友瘋傳一張餐廳的帳單，一頓晚餐花費高達7.8萬令吉（約54萬台幣），網友驚呼這是2年的收入。

據馬來西亞《中國報》報導，帳單上最貴的項目是1支1998年的法國瑪歌酒莊紅葡萄酒（Chateau Margaux），價值1萬8000令吉（約12萬台幣）。另外還有1支2005年的法國柏菲酒庄紅葡萄酒要價1萬5488令吉（約新台幣10萬元）、2支路易王妃水晶香檳要價7776令吉（約新台幣5萬元），和每份貝魯迦鱘魚子醬要價2000令吉（約新台幣1萬元）。

報導提到，這次晚餐共有12人享用，慶祝其中一人23歲生日，平均每人消費6539令吉（約新台幣4萬5000元）。這間餐廳是位於吉隆坡城中城馬石油第3大樓的「Marini’s On 57」，是一家著名高級義大利餐廳和酒吧。

大馬名廚拿督旺師傅（Chef Wan）表示，只要努力工作賺錢就能吃了，勸大家不要大驚小怪，「我們這些窮人不必去理會有錢人花多少吃吃喝喝啦，他們有能力嘛，我們窮人不習慣當然就會嚇一跳。」