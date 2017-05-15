巨無霸5噸重豆腐 中國人1小時吃光光

5噸重的太極豆腐，中國人搶著分食。（圖擷自《中新網》）

2017-05-15 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國道教聖地，洛陽欒川老君山的中天門廣場老子像前，在昨日（14日）為了慶祝「仙境朝聖節」，由30多名師傅製作出1萬1000多斤（約5.5公噸）的太極八卦豆腐，結果在1小時內就被中國民眾吃光光。

據《中新網》報導，為了製作這塊巨無霸豆腐，光是黃豆就準備了5000多斤（約2.5噸），用9口大鍋分別煮製，從泡豆、磨豆、濾渣到打漿、熬漿、定型等步驟都不能少，花了18個小時才完成。接在1小時內湧進上萬名中國遊客，將豆腐搶食一空。