2017美國小姐 黑人女科學家奪冠！

2017-05-15 11:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國25歲黑人女科學家、代表哥倫比亞特區(District Columbia)出賽的麥克勞(Kára McCullough),擊敗50位佳麗,奪得2017美國小姐(Miss USA)冠軍!

綜合媒體報導,當地時間14日晚間,本屆美國小姐決賽,於拉斯維加斯舉行,摘下后冠的麥克勞,將代表美國角逐環球小姐(Miss Universe)選美競賽。有趣的是,麥克勞聽見主持人宣布冠軍是她,瞬間呆掉不知所措,且熱淚盈眶。

義大利出生、美國長大的麥克勞,畢業於南卡羅萊納州立大學化學系,目前任職於美國核能管制委員會(NRC),同時也是美國化學學會(ACS)、黑人工程學(AABE)與核能學會會員(ANS)。

麥克勞在與會中提到,可負擔的健保,對全美民眾來說是種特權,因為你必須有工作,才可享有健保;她認為,女性主義對她來說,比較傾向於「平等主義」。

另外,麥克勞還主持一個社區關懷規廣計畫,希望能啟發孩童、女性對於科學、科技、工程與數學等領域的志趣,獲得評審大讚,「你是我近來見過最聰明的參賽者之一」。

前三名依序分別為麥克勞、紐澤西州的佛格(Chhavi Verg)、明尼蘇達州的高德(Meridith Gould);代表夏威夷出賽的台南女孩郭瑞荺(Julie Kuo),則未能擠進最後一輪;巧合的是,去年的美國小姐鮑伯(Deshauna Barber),也是來自哥倫比亞特區。

2017美國小姐影片連結:

Relive the moment when dreams became reality. #MissUSA pic.twitter.com/O0vU1FRYAB