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2017美國小姐 黑人女科學家奪冠！

來自哥倫比亞特區的麥克勞，摘下2017美國小姐后冠。（路透）

2017-05-15  11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國25歲黑人女科學家、代表哥倫比亞特區（District Columbia）出賽的麥克勞（Kára McCullough），擊敗50位佳麗，奪得2017美國小姐（Miss USA）冠軍！

綜合媒體報導，當地時間14日晚間，本屆美國小姐決賽，於拉斯維加斯舉行，摘下后冠的麥克勞，將代表美國角逐環球小姐（Miss Universe）選美競賽。有趣的是，麥克勞聽見主持人宣布冠軍是她，瞬間呆掉不知所措，且熱淚盈眶。

義大利出生、美國長大的麥克勞，畢業於南卡羅萊納州立大學化學系，目前任職於美國核能管制委員會（NRC），同時也是美國化學學會（ACS）、黑人工程學（AABE）與核能學會會員（ANS）。

麥克勞在與會中提到，可負擔的健保，對全美民眾來說是種特權，因為你必須有工作，才可享有健保；她認為，女性主義對她來說，比較傾向於「平等主義」。

另外，麥克勞還主持一個社區關懷規廣計畫，希望能啟發孩童、女性對於科學、科技、工程與數學等領域的志趣，獲得評審大讚，「你是我近來見過最聰明的參賽者之一」。

前三名依序分別為麥克勞、紐澤西州的佛格（Chhavi Verg）、明尼蘇達州的高德（Meridith Gould）；代表夏威夷出賽的台南女孩郭瑞荺（Julie Kuo），則未能擠進最後一輪；巧合的是，去年的美國小姐鮑伯（Deshauna Barber），也是來自哥倫比亞特區。

2017美國小姐影片連結：

2017美國小姐選美結果出爐後，多位佳麗恭賀麥克勞。（路透）

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