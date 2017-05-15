「想哭」病毒肆虐中國 2萬間加油站斷網逾1天

勒索病毒「想哭」在全球肆虐，有外媒報導指出，中國石油天然氣集團旗下2萬間加油站也受害，導致網路支付和刷卡功能停擺。（圖截自網路）

2017-05-15 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕最近在全球肆虐的勒索病毒「想哭」（WannaCry），在中國發現新變種病毒，傳播速度更快。有外媒報導指出，中國國營的中國石油天然氣集團也傳出受害，集團旗下2萬間加油站從上週六（13日）凌晨起就突然斷網，導致網路支付和刷卡功能停擺。

據中國《每日經濟新聞》報導，受到勒索病毒影響，近2萬座中國石油集團的加油站從13日凌晨1點開始出現斷網，範圍橫跨北京、上海、成都、重慶、南京、杭州等多個城市，消費者不能刷卡和使用網路支付，只能用現金支付油費，至於加油站的加油業務則是正常運行。經過35個小時後，昨天中午12點已有8成加油站恢復上網。

中國石油天然氣集團相關負責人表示，將會盡快公佈斷網的調查結果，至於斷網原因則未對外回應。但斷網原因早在中石油加油站內部員工內部傳開，大家都認為是受到「想哭」病毒攻擊所致。