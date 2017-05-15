逼死男性們！ 他讓女友不知求婚戒一直都在身上
2017-05-15 10:42
秘密項鍊藏著求婚戒指。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲女子驚訝地發現，她的男友將求婚戒指藏在項鍊中，而她已戴這條項鍊超過一年，卻一無所知。
《ABC》報導，泰瑞（Terry）在一年多前，送女友安娜（Anna）這條項鍊，泰瑞說，他很喜歡送一些特別的禮物給身邊的人，他會藏一些秘密在禮物中。而他送給女友的這條項鍊，是用木頭製成，並以貝殼裝飾，並在其中藏著求婚戒指。
報導指出，安娜隨時都帶著這條項鍊，但對這條項鍊的秘密一無所知，直到4月時他們前往蘇格蘭的斯摩洞（Smoo Cave）旅遊，泰瑞才決定將秘密揭曉，安娜感動又驚訝，忍不住驚呼：「戒指一直在項鍊中？你這笨蛋！我很可能會搞丟它耶！」當然，她答應了泰瑞的求婚。
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