勒索病毒擴散全球 紐澳老神在在

勒索病毒「想哭（WannaCry）」擴散全球，不過澳洲和紐西蘭都老神在在，因為他們都沒受到太大影響。（歐新社）

2017-05-15 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭（WannaCry）」擴散全球，許多醫院、商店和學校都有災情傳出，不過澳洲和紐西蘭卻老神在在，因為他們都沒受到太大影響。

據《路透》報導，澳洲網路安全部長丹·特漢（Dan Tehan）表示，澳洲僅有3間企業通報遭到勒索，紐西蘭則是根本沒半件通報案例，看來紐澳都避開了勒索病毒的主要影響，不過他拒絕透露澳洲受害企業的詳細資料

勒索病毒已肆虐150多個國家，封鎖了超過20萬台電腦，澳洲總理的網路安全顧問麥吉本（Alistair MacGibbon）指出，澳洲當地一些小型企業仍有可能會受到勒索，但他相信就整個國家而言，已經完全躲開最糟糕的狀況。