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勒索病毒威脅升高 川普開緊急會議研商對策

針對勒索病毒「想哭」（WannaCry）的全球威脅，美國總統川普召開緊急會議應對。（美聯社資料照）

2017-05-15  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）全球肆虐，目前已經侵襲150個國家，超過20萬部電腦受害。美國總統川普（Donald Trump）對此召開緊急會議，政府相關部門也開始追查「WannaCry」的駭客身分。

據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，面對不斷升級的病毒威脅，川普下令國土安全顧問博斯特（Tom Bossert）召開緊急會議，了解「WannaCry」的威脅情形。

白宮官員透露，美國安全相關部門週末2天，均在白宮研究這有史以來規模最大的勒索病毒威脅，並稱美國聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）已經開始著手追查「WannaCry」的駭客身分。

「Avast」、「卡巴斯基實驗室」等防毒軟體公司均表示，「WannaCry」駭客很可能是利用駭客組織「影子掮客（Shadow Brokers）」竊取美國國家安全局（NSA）資料，利用微軟系統漏洞下手。

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