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武當弟子捍衛傳統武術 結果7秒被打趴

2017-05-15  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬日前擊敗太極宗師魏雷，在中國引起軒然大波。有武當弟子為了要捍衛傳統武術的聲譽，跑到搏擊俱樂部踢館，沒想到7秒左右就被KO打趴。

MmaNews微博PO這則消息，指稱5月4日時，有武當弟子跑去搏擊館切磋武藝。從影片中可以看到，身穿黑衣的武當人士戴著白色拳套正與對手虛晃兩招，沒想到對方直接欺身而上重拳狂毆，武當弟子連忙用手招架，但接不了幾招，就被一拳灌到臉上不支倒地。

MmaNews微博表示，這次比武跟徐曉冬沒有關係，其他網友看到後意見紛紛，有人認為戴著拳套應該有很多武當武功出不了手，例如擒拿等招式；但也有人強調，雙方都有戴上拳套，比試相當公平，而且如果沒有拳套的緩衝，搞不好武當弟子3秒就被KO。

相關影片請見：

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  • 武當弟子（黑衣者）上搏擊俱樂部踢館，7秒內被打趴。（圖擷自YouTube）

    武當弟子（黑衣者）上搏擊俱樂部踢館，7秒內被打趴。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 傳統武術 徐曉冬 搏擊 武當
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