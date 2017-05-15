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縱放兒子隨地撒尿 強國媽讚：寶貝你好棒啊！

上海有名男童當街對著樹幹尿尿。（圖擷取自微博「-SuperJenny-」）

2017-05-15  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友「-SuperJenny-」昨於微博貼照發文指出，在上海新天地直擊1名男童，獨自站在路邊，脫褲朝行道樹隨地尿尿，坐在一旁咖啡店露天座位的男童媽媽，不但沒制止，反讚「寶貝你好棒啊！」

原PO表示，男童對著樹幹小便時，現場民眾全看傻眼，另有3名外國人出言告誡不可以這樣做，但男童依然故我，尿完後，開心地跑向媽媽，媽媽還替他鼓掌、豎起大拇指說，「寶貝你好棒啊！」

原PO驚呼，「這是今天母親節見到最奇葩的媽媽了，竟然是這麼教育孩子的！」廁所明明就在不遠處，卻找樹撒尿，「簡直是把兒子當狗養吶！」

網友也在底下留言，感嘆「很多人都是把兒子當狗養」、「大概以為戴個墨鏡，喝杯咖啡就當自己是喬安娜了，其實就只是翠花！」、「這種人不需要打馬賽克」；還有人調侃，「當自己是比利時的尿尿小童嗎？」但也有人不以為然地說，「小題大做，小時候你沒有這樣過？」、「絲毫不覺得這是一個很嚴重的問題」。

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  • 男童尿完後，奔向母親，獲得讚賞。（圖擷取自微博「-SuperJenny-」）

    男童尿完後，奔向母親，獲得讚賞。（圖擷取自微博「-SuperJenny-」）

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