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英青年中止病毒傳播 指過程受中國駭客阻撓

發現勒索病毒「想哭」（WannaCry）「銷毀開關」（kill switch）的英國22歲青年哈欽斯（Marcus Hutchins）。（圖擷取自DailyMail）

2017-05-15  09:15

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）席捲全球，一名在網路上化名為「惡意軟體科技」（MalwareTech）的年輕資安專家，只花約10美元，就成功阻止病毒大規模蔓延。

英國《每日郵報》報導，MalwareTech就是英國22歲青年哈欽斯（Marcus Hutchins），他研究出電腦受到「WannaCry」病毒感染後，都會試圖聯繫一個特定網域，並且網域是由一串隨機、混亂的字母組成。哈欽斯表示，他決定立即花10.69美元（約新台幣324元）註冊該網域，才發現所謂「銷毀開關」（kill switch），成功阻止病毒蔓延。

哈欽斯指出，他在註冊網域時，遭到中國駭客阻撓，企圖妨礙他找出病毒傳播的關鍵。

報導提到，哈欽斯住在英格蘭西南部的濱海小鎮，靠著閱讀自學成為資安專家，任職於美國資安威脅情報公司Kryptos Logic。哈欽斯說，不認為自己有多偉大，這只是他經常在做的事，對於「英雄」的稱號不敢當。

哈欽斯認為，他只是防堵「WannaCry」其中一個版本，未聯繫該特定網域的其他版本勒索病毒還是可能蔓延，全球電腦仍有遭感染的可能，勒索病毒可能隨時會反撲。

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  • 哈欽斯的電腦。（圖擷取自DailyMail）

    哈欽斯的電腦。（圖擷取自DailyMail）

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相關關鍵字： kill switch Malware Tech WannaCry Wcry 勒索病毒 電腦病毒 駭客
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