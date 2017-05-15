北韓試射新型飛彈 官方：確認攜帶大型核彈頭能力

2017-05-15 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓新總統文在寅剛就任，北韓昨天上午成功試射一枚彈道導彈，落在日本海，由於射程、高度均大幅提升，引起各國關注，北韓官方今表示，試射目的是確認攜帶大型核彈頭能力。

北韓中央通信社（KCNA）報導，在領導人金正恩視導下，以最高角度成功試射一枚中長程飛彈，為了不影響鄰近國家的安全，飛彈飛行787公里，最高高度達2111.5公里。

外媒報導，軍事專家分析，這次試射，平壤是意欲測試這位對朝立場溫和、主張對話的新領袖反應，亦測試新政府與美日合作協調。導彈是在昨晨5時半前，在西岸近中國邊境的平安北道龜城發射，落入朝鮮半島與日本間海域，距北韓東岸約400公里，未入日本專屬經濟區。