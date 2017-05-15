| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》恐怖情人被送辦 竟在北檢又仰藥企圖輕生
 首頁 > 國際

安理會將緊急會商 可能對北韓祭新制裁

2017-05-15  03:20

〔中央社〕在美國、日本、南韓要求下，聯合國安全理事會將針對北韓最近一次試射彈道飛彈舉行緊急會議。美國表示，可能祭出新的制裁。

烏拉圭是本月安理會主席，該國代表團今天指出，這場閉門會議將於16日下午召開。

美聯社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天在美國廣播公司（ABC）史提佛諾波勒斯秀（George Stephanopolous show）節目中表示，美國與北韓親密盟友中國合作良好，她提出對北韓施加新制裁的可能性。

安理會已通過6次對北韓實施制裁的決議，手段一次比一次嚴厲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：安理會將緊急會商 可能對北韓祭新制裁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.