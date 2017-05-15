安理會將緊急會商 可能對北韓祭新制裁
2017-05-15 03:20
〔中央社〕在美國、日本、南韓要求下，聯合國安全理事會將針對北韓最近一次試射彈道飛彈舉行緊急會議。美國表示，可能祭出新的制裁。
烏拉圭是本月安理會主席，該國代表團今天指出，這場閉門會議將於16日下午召開。
美聯社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天在美國廣播公司（ABC）史提佛諾波勒斯秀（George Stephanopolous show）節目中表示，美國與北韓親密盟友中國合作良好，她提出對北韓施加新制裁的可能性。
安理會已通過6次對北韓實施制裁的決議，手段一次比一次嚴厲。
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