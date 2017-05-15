北韓又射彈 聯合國安理會將會商

2017-05-15 02:12

〔中央社〕路透社報導，外交官員今天表示，聯合國安全理事會16日將開會，討論北韓最近一次的飛彈發射。

北韓今天發射彈道飛彈，彈體落入靠近俄羅斯的海域。聯合國安理會於2006年首度對北韓實施制裁，此後針對北韓的5次核試與2次長程火箭發射加強制裁手段。