出口民調：德人口最多邦選舉 基民黨勝

2017-05-15 01:44

〔中央社〕德國電視台出口民調顯示，總理梅克爾所屬基督教民主黨在人口最多的北萊因-西發利亞邦選舉中，讓該邦執政的社會民主黨爆冷吞敗，基民黨9月聯邦選舉後持續掌權的希望大增。

根據公共電視台德國第一電視台（ARD）在投票結束後立即公布的出口民調，基民黨（CDU）在具有重要地位的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）支持度激增，得票率從2012年的26.3%上升至34.5%；二戰後大部分時間均在此邦執政的社民黨（SPD）則由39.1%下滑至30.5%。

路透社指出，這是社民黨3月以來連續3次在邦選舉敗下陣來，使得原本頗有希望在9月24日聯邦選舉阻止梅克爾（Angela Merkel）4連任的社民黨烏雲罩頂。

社民黨過去51年有46年在北萊因-西發利亞邦執政，基民黨在這半世紀僅於2005至2010年間執政。