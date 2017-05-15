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印尼部長證實 有人欲獄中刺殺鍾萬學

2017-05-15  01:04

〔中央社〕前雅加達省長鍾萬學遭判兩年有期徒刑並被收押。印尼司法人權部長雅遜納14日證實，因為接獲有人要在獄中刺殺鍾萬學的情報，才將鍾萬學轉送至機動警察部隊總部。

雅加達地方法院9日判決褻瀆宗教的鍾萬學兩年有期徒刑，不得緩刑，鍾萬學立即被警方帶往位於雅加達的井皮楠監獄（Rutan Cipinang）拘禁，全案仍可上訴。

不過，鍾萬學9日被收押至井皮楠監獄後，當天晚上隨即又被警方移送至位於德博縣（Depok）的機動警察部隊總部，令各界費解。

印尼新聞網站Detik.com報導，印尼司法人權部長雅遜納（Yasonna Laoly）14日證實，當晚會緊急把鍾萬學移送至機動警察部隊總部是因為收到情報，有人打算在獄中刺殺鍾萬學。

雅遜納表示，9日晚間11時左右，他接到來自印尼司法人權部雅加達分部人員的電話，對方先是告知他井皮楠監獄太過擁擠，建議他把鍾萬學移送到別的地方。

雅遜納指出，他也收到情資顯示，有人打算在井皮楠監獄中刺殺鍾萬學，但他未具體說明細節。

他表示，由於當時無法完全確保鍾萬學的安全，因此他在9日晚間12時前往井皮楠監獄，和獄方人員及警察總長狄托（Tito Karnavian）討論，建議把鍾萬學移送至機動警察部隊總部，這項建議獲得狄托同意。

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