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勒索病毒災情慘重 各國展開聯手追查

2017-05-15  00:19

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍佈全球。歐洲警政署（EUROPOL）署長韋恩萊特（Rob Wainwright）14日表示，這次網路攻擊至少波及150國，受害者多達20萬，認為15日上班後恐會有更多人受害，對此，各國也展開聯手調查。

《中央社》報導，資安專家告訴英國《每日郵報》（Daily Mail），認為駭客可能來自俄國或是烏克蘭，他們是名為「影子掮客」（Shadow Brokers）的網路黑幫，駭入美國國家安全局（NSA），竊取美國特工研發用來刺探微軟（Microsoft）電腦的軟體。

美國財政部則表示，將在保護全球金融系統的資訊科技建設上扮演「要角」，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）強調：「已將保護美國的財政建設免於網路攻擊，列為最優先事項」，財政部「將繼續跨機構並與國際夥伴合作，在已制定的最高網路安全標準上，發展並推展最適切的實踐方式」。

軟體廠供免費風險評估工具 預防勒索病毒

資安軟體廠趨勢科技指出，此漏洞在今年3月就已被微軟所修補，呼籲企業及個人都該盡快更新系統，並提供企業及個人防禦機制與免費風險評估工具，以確保有效防禦各個潛在入侵點。

趨勢科技指出，企業可申請使用「Trend Micro Machine Learning Assessment Tool」，行動裝置則是有提供「i3C-您隨身的3C好麻吉」App，檢查裝置有無受到勒索病毒的侵犯。

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  • 勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍佈全球。（歐新社）

    勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍佈全球。（歐新社）

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