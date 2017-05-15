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尼泊爾20年來首次地方選舉 首都選票1公尺長

2017-05-15  00:31

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾14日舉行20年來首次地方選舉，近5萬名候選人爭取1萬3556個席位，包括市長、副市長和區議員等職。外媒指出，首都加德滿都的選票約有1公尺長，以容納878位候選人。

《法新社》報導，尼泊爾最近一次選出地方代表是在1997年，之後該國長年動亂，導致1萬6000人喪命。2008年，尼泊爾制憲會議正式通過憲法修正案，廢除延續近240年君主制，改國號為尼泊爾聯邦民主共和國。

根據2015年頒布的新憲法，尼泊爾必須在2018年完成地方、省和中央3個層級的地方選舉。14日，尼泊爾3個省舉行20年來首個地方選舉，當局為確保兩階段的選舉順利進行，將派出23萬1000名安全人員。

報導指出，尼泊爾貪污問題嚴重，41歲的家庭主婦Shova Maharjan在首都投票後表示，他們的政治人物很難讓人期待，「但我希望這次選舉會有所改變」。

尼泊爾還有4個省份將在6月14日舉行選舉。

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  • 尼泊爾14日舉行20年來首次地方選舉，近5萬名候選人爭取1萬3556個席位。（法新社）

    尼泊爾14日舉行20年來首次地方選舉，近5萬名候選人爭取1萬3556個席位。（法新社）

  • 根據2015年頒布的新憲法，尼泊爾必須在2018年完成地方、省和中央3個層級的地方選舉。（法新社）

    根據2015年頒布的新憲法，尼泊爾必須在2018年完成地方、省和中央3個層級的地方選舉。（法新社）

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