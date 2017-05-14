北韓發射導彈 美大使：金正恩偏執

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，北韓發射導彈，是金正恩在南韓總統大選後做的「偏執行為」。（美聯社）

2017-05-14 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢愈來愈緊張，北韓今早再度發射導彈。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，北韓發射導彈，是金正恩在南韓總統大選後做的「偏執行為」。

《路透》報導，北韓今天上午再度發射一枚導彈，並落入靠近俄羅斯的日本海。對此美國駐聯合國大使海利接受《美國廣播公司》專訪，表示此舉動是金正恩在南韓總統大選後的偏執行為，並且藉此警告俄羅斯。

海利強調，美國將運用國際壓力和新的制裁手段來「鎖緊螺絲」，金正恩無法在發射導彈的情況下，逼使美國總統川普與之會談。