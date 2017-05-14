| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

北韓發射導彈 美大使：金正恩偏執

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，北韓發射導彈，是金正恩在南韓總統大選後做的「偏執行為」。（美聯社）

2017-05-14  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢愈來愈緊張，北韓今早再度發射導彈。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，北韓發射導彈，是金正恩在南韓總統大選後做的「偏執行為」。

《路透》報導，北韓今天上午再度發射一枚導彈，並落入靠近俄羅斯的日本海。對此美國駐聯合國大使海利接受《美國廣播公司》專訪，表示此舉動是金正恩在南韓總統大選後的偏執行為，並且藉此警告俄羅斯。

海利強調，美國將運用國際壓力和新的制裁手段來「鎖緊螺絲」，金正恩無法在發射導彈的情況下，逼使美國總統川普與之會談。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 導彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：北韓發射導彈 美大使：金正恩偏執


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.