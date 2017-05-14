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北韓又「導彈」引各國撻伐 俄羅斯卻這樣說...

北韓14日試射的導彈在飛行700公里後落入日本海，美國、日本與南韓先後譴責。（法新社）

2017-05-14  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓14日上午又突然發射一枚導彈，引起國際社會撻伐。美國指出，導彈相當靠近俄羅斯，該國可能不會感到高興。俄國國防部則表示，導彈並未對俄國造成危險。

綜合外媒報導，北韓14日試射的導彈在飛行700公里後落入日本海，美國、日本與南韓先後譴責，美國總統川普（Donald Trump）並呼籲對平壤祭出更嚴厲制裁。白宮在一份聲明中指出，導彈與俄國領土相當接近，川普無法想像俄國會感到高興。

一名不願具名的美國官員告訴《CNN》，根據美國計算，這枚導彈落在俄國海參威南方60英里處水域，該區域是俄羅斯太平洋艦隊的所在地。

但根據《塔斯社》指出，俄國國防部發布聲明表示：「這次飛彈試射對俄羅斯聯邦未造成危險。」這枚導彈在飛行23分鐘期間，俄國飛彈攻擊警告系統一直追蹤目標，直至它落在日本海（距俄國領土約500公里處）。

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  • 美國指出，導彈相當靠近俄羅斯，該國可能不會感到高興。俄國國防部則表示，導彈並未對俄國造成危險。圖為俄國總統普廷（Vladimir Putin）出席中國一帶一路高峰會。（法新社）

    美國指出，導彈相當靠近俄羅斯，該國可能不會感到高興。俄國國防部則表示，導彈並未對俄國造成危險。圖為俄國總統普廷（Vladimir Putin）出席中國一帶一路高峰會。（法新社）

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