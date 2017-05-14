歐洲歌唱決賽正妹高唱 惡搞大師又來亂了！

賽迪尤克又衝上台惡搞。（圖擷自BBC）

2017-05-14 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕歐陸國家年度盛事「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）當地時間13日舉行總決賽，烏克蘭正妹歌手賈瑪拉（Jamala）演唱時，專業惡搞王賽迪尤克（Vitalii Sediuk）又衝出來鬧場，他披著澳洲國旗露出屁股，全場頓時傻眼。

綜合外媒報導，烏克蘭電視台前記者、以惡搞著稱的賽迪尤克，13日衝上歐洲歌唱大賽決賽舞台，當著地主歌手賈瑪拉的面露出屁股搖擺，引起台下不小騷動，他隨即被警衛帶走，賈瑪拉則是不受影響完成演出，敬業態度獲得好評。

不過賈瑪拉最終並未得獎，冠軍由葡萄牙歌手索布拉爾（Salvador Sobral）奪下，保加利亞與摩爾多瓦代表則分別名列第二與第三。這是葡萄牙自1964年參賽以來，首度贏得總冠軍。

賽迪尤克過去就曾多次在公開場合捉弄大咖藝人，他曾偷親威爾史密斯（Will Smith）和超模寇兒（Miranda Kerr），也曾在紅毯上鑽進女演員亞美莉卡費雷拉（America Ferrera）的裙底。

另外影帝李奧納多狄卡皮歐、男星布萊德利庫柏、女星金卡戴珊（Kim Kardashian）也都是被害者。

相關影片請見：

偷親威爾史密斯被賞巴掌。（圖擷自太陽報）

賽迪尤克曾鑽進女星裙底。（圖擷自太陽報）

李奧納多狄卡皮歐也曾被偷襲。（圖擷自太陽報）